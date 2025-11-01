به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی؛ اکنون با فرا رسیدن فصل پاییز، رنگ‌های طبیعت روستا‌ها گسترده‌تر شده، به طوری که با نگاه به هرگوشه از محیط پیرامون می‌توان زیبایی‌های متعددی دید.

فصل پاییز در روستای درصوفیان بجنورد یکی از زیباترین هنرنمایی‌های طبیعت را برای چشم‌ها به نمایش می‌گذارد و با خش خش برگ‌ها و شر شر باران، گوش‌ها را میهمان یکی از دلنشین‌ترین سمفونی‌های خلقت می‌کند.

این روستا که در قدیم به روستای دره صوفیان معروف بود قدمتی هزار ساله دارد و این قدمت به واسطه درختان کهن سال مثل نارون که در روبروی روستا قرار دارد و درختان گردوی قدیمی است.



این روستا در ۱۷ کیلومتری جنوب شرقی بجنورد در استان خراسان شمالی در میان دره‌ای قرار گرفته است و رود خانه‌ای زیبا که از کوه‌های آق مشهد سرچشمه میگیرد از میان این روستا میگذرد.

زبان مردم روستا ترکی محلی است و کار اصلی مردم باغداری، کشاورزی و دام پروری است.

محصولات این روستا گندم، عدس، حو و نخود است که به صورت دیم کاشته میشود و محصولات باغی این روستا بیشتر گیلاس، انگور و گردوست.

سوغات محلی این روستا عبارتند از قره قروت، کشک و لواشک که از مواد اولیه سالم به دست آمده است.