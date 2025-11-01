پخش زنده
مدیر کل دامپزشکی خوزستان گفت: از ابتدای امسال تاکنون، بیش از ۴ میلیون و ۷۰۰ هزار رأس دام سبک و سنگین در سطح استان علیه بیماری تب برفکی واکسینه شدهاند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، ناصر عسکری فرد با تأکید بر تداوم وضعیت پاک خوزستان در زمینه بیماری تب برفکی، اظهار کرد: از ابتدای امسال تاکنون بیش از ۴ میلیون و ۷۰۰ هزار رأس دام سبک و سنگین در استان علیه بیماری تب برفکی واکسینه شدهاند.
وی افزود: این عملیات گسترده با هدف حفظ سلامت دامها، جلوگیری از بروز و گسترش بیماریهای واگیر دامی و صیانت از سرمایههای دامی استان، در قالب برنامه ملی پیشگیری و کنترل بیماری تب برفکی و با تلاش شبانهروزی همکاران دامپزشکی در کلیه شهرستانها اجرا شده است.
عسکری فرد با اشاره به اهمیت کنترل بیماری تب برفکی، بیان داشت: تب برفکی یکی از بیماریهای ویروسی بسیار مسری و خسارتبار است که در صورت بروز، میتواند آسیبهای جدی به اقتصاد دامداران وارد کند، اما خوشبختانه با اجرای دقیق طرحهای مراقبتی، رعایت اصول امنیت زیستی و پوشش کامل واکسیناسیون، استان خوزستان تاکنون در زمره استانهای پاک از بیماری تب برفکی قرار دارد.
مدیر کل دامپزشکی خوزستان در ادامه با تأکید بر اهمیت قرنطینه و ایمنی زیستی، تصریح کرد: دامداران باید از ورود و خروج غیرمجاز دام، خرید دام بدون گواهی بهداشتی و جابجایی بدون مجوز دامپزشکی خودداری کنند.
وی رعایت بهداشت جایگاه دام، ضدعفونی منظم محیط و کنترل تردد وسایل نقلیه و افراد به واحدهای دامی را از اصول کلیدی پیشگیری از بیماریها عنوان کرد و گفت: همکاری دامداران با اکیپهای واکسیناسیون و گروههای قرنطینه دامپزشکی نقش تعیینکنندهای در تداوم وضعیت مطلوب سلامت دامهای استان دارد افزود: برنامههای دامپزشکی زمانی به نتایج مطلوب میرسند که دامداران با احساس مسئولیت و همراهی کامل، زمینه تحقق اهداف پیشگیرانه را فراهم کنند.
عسکری فرد در پایان ضمن قدردانی از تلاش شبانهروزی همکاران دامپزشکی، کارشناسان بهداشت و مبارزه با بیماریهای دامی و واکسیناتورها، تأکید کرد: استمرار وضعیت پاک استان خوزستان در گرو مشارکت فعال دامداران، انجام واکسیناسیون در زمان مقرر و رعایت کامل دستورالعملهای بهداشتی و قرنطینهای است و مجموعه دامپزشکی استان نیز با تمام ظرفیت در مسیر صیانت از سلامت دام و تأمین امنیت غذایی مردم گام برمیدارد.