۱۸ مورد ساخت و ساز‌ غیر مجاز در اراضی زراعی و باغی روستاهای فوشنجان و عین آباد نیشابور تخریب شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان رضوی، معاون سازمان و مدیر جهاد کشاورزی نیشابور گفت: با حضور یگان حفاظت امور اراضی جهادکشاورزی، ماموران کلانتری ۱۲ و یگان ویژه نیروی انتظامی، ۱۸ مورد از ساخت و ساز‌های غیر مجاز در محدوده اراضی کشاورزی و باغی این شهرستان تخریب شد.

علی مبارکی افزود: این بناها شامل: ۶ بنا به مساحت ۵۲۵ متر مربع، ۸ مورد دیوار گذاری به متراژ ۳۷۰ متر، یک مورد استخر غیر مجاز به مساحت ۲۰ متر مربع، ۲ مورد محوطه سازی به مساحت ۴۵ مترمربع در محدوده اراضی روستای فوشنجان موسوم به دهکده ویلایی و یک مورد شفته ریزی به مساحت ۲۰۰ متر مربع در روستای عین آباد بود.

وی ادامه داد: دیوار گذاری و ساخت بنا مصداق عینی تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغی است و طبق قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ ها، بهره برداران این بخش نمی‌ توانند نسبت به هر گونه ساخت و ساز در اراضی خود بدون مجوز اقدام کنند.

وی از همه مالکان درخواست کرد: هرگونه مورد مشکوکی را در این خصوص از طریق سامانه تلفنی ۲۴ ساعته و رایگان ۱۳۱ با کارشناسان این اداره در میان بگذارند.