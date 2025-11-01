مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان‌غربی اعلام کرد: بنگاه‌های فعال در حوزه پوشاک استان با هدف پایداری اشتغال و توسعه اقتصادی، از طریق اجرای طرح‌های گوناگون مورد حمایت و تقویت قرار می‌گیرند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛علی دهقانی با اشاره به نقش مهم صنعت پوشاک به‌عنوان یکی از پیشران‌های توسعه اقتصادی، افزود: بنگاه‌های کوچک با کمتر از ۲۰ نفر نیروی کار در این بخش با چالش‌هایی همچون کمبود آموزش، نبود استانداردسازی و ضعف در اتصال به بازار مواجه‌اند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان‌غربی افزود: بر همین اساس، طرح «طاها» با هدف ایجاد ارتباط میان بنگاه‌های کوچک و بزرگ طراحی شده تا زمینه دسترسی فعالان این حوزه به بازارها و منابع مالی را فراهم کند.

وی با بیان اینکه اجرای این طرح می‌تواند بخش زیادی از مشکلات واحدهای کوچک، به‌ویژه در زمینه تأمین مالی و استانداردسازی را برطرف کند، اظهار داشت: همکاری و هم‌افزایی بنگاه‌های کوچک و بزرگ علاوه بر افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌های تولید، موجب تضمین بازار فروش و تأمین مواد اولیه از طریق ابزارهایی مانند «برات الکترونیکی» می‌شود که در نهایت به تثبیت اشتغال و رشد اقتصادی کمک می‌کند.

دهقانی تصریح کرد: این اتصال میان واحدهای تولیدی باعث افزایش سودآوری کارگاه‌های خانوادگی و محلی و ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار در استان خواهد می‌شود.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان‌غربی همچنین از هماهنگی میان دستگاه‌های مرتبط خبر داد و گفت: همکاری نزدیک با اداره کل صنعت، معدن و تجارت، نظام بانکی و اتحادیه‌های صنفی برای اجرای مؤثر این طرح در دستور کار قرار گرفته است.

وی ابراز امیدواری کرد با اجرای دقیق و سریع طرح طاها، شاهد رشد قابل توجه تولید، اشتغال و رونق اقتصادی در آذربایجان غربی باشیم و صنعت پوشاک استان بتواند جایگاه واقعی خود را در بازارهای ملی و حتی بین‌المللی به‌دست آورد.