

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان گفت: در استان کهگیلویه و بویراحمد ۴۲ هزار واحد صنفی فعالیت دارند که از این تعداد حدود ۳۰ درصد آنها بدون پروانه کسب هستند.

سید امیرتیمور موسویان افزود: با توجه به ضرورت ساماندهی بازار استان از امروز طرح نظارت و بازرسی از بازار برای شناسنامه دار کردن واحد‌های صنفی آغاز شد.

موسویان اضافه کرد: در این طرح بازرسان سازمان صمت، تعزیرات و اتاق اصناف، مالیات و بهداشت از بازار شهر‌های استان بازدید و واحد‌های صنفی بدون پروانه کسب شناسایی و پلمپ می‌شوند.

وی ادامه داد: این طرح به مدت سه ماه تا ساماندهی واحد‌های صنفی اجرا و پایش لازم برای شناسایی همه واحد‌های صنفی بدون پروانه انجام می‌شود.