پخش زنده
امروز: -
نماینده مردم یزد ، اشکذر و زارچ در مجلس شورای اسلامی: عزت و اقتدار امروز ایران مرهون مجاهدت و ایثار شهداست و نوجوانان دیروز با ایمان و شجاعت خود پایههای استقلال کشور را بنا کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، محمدصالح جوکار در یادواره شهدای دانشآموز شهرستان زارچ که در مسجد جامع این شهر برگزار شد، یاد و خاطره ۳۶ هزار شهید دانشآموز کشور را گرامی داشت و اظهار کرد: دانشآموزان شهید با درک مسئولیت دینی و ملی، از کلاس درس برخاستند و در میدان دفاع از کشور حضور یافتند.
وی با اشاره به رشادتهای شهید حسین فهمیده افزود: تصمیمها و اقدامات نوجوانانی نظیر او در دوران دفاع مقدس نقش اثرگذار در تغییر روند نبرد داشت.
نماینده مردم یزد ،اشکذر و زارچ در مجلس گفت: امروز نیز جوانان در حوزه علم و فناوری در مسیر پیشرفت کشور نقشآفرین هستند و استقلال ایران نتیجه تداوم راه و اندیشه شهداست.
جوکار همچنین بر ضرورت حفظ وحدت و بصیرت و تبعیت از رهنمودهای رهبرمعظم انقلاب اسلامی تأکید کرد.
این یادواره به مناسبت هفته بسیج دانشآموزی به همت هیئت نوجوانان ثامنالائمه (ع) پایگاه مقاومت بسیج شهید مطهری مسجد جامع زارچ برگزار ش