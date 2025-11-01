پخش زنده
رییس سازمان مدیریت حملونقل شهرداری مهاباد گفت: طرح برخورد با مسافربرهای شخصی در این شهر با هدف ساماندهی ترافیک و حمایت از ناوگان حملونقل عمومی همچنان ادامه دارد و تاکنون ۴۷۸ دستگاه خودروی متخلف اعمال قانون شدهاند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ شیرکو نورانی اظهار کرد: این طرح با همکاری پلیس راهنمایی و رانندگی در حال اجراست و خودروهایی که بهصورت غیرمجاز اقدام به جابهجایی مسافر میکنند، شناسایی، توقیف و به پارکینگ منتقل میشوند.
وی افزود: فعالیت غیرمجاز مسافربرهای شخصی علاوه بر ایجاد ترافیک و بینظمی در سطح شهر، باعث آسیب به معیشت رانندگان تاکسی و کاهش امنیت شغلی آنان شده است. به همین دلیل، برخورد با این خودروها به یکی از مطالبات جدی شهروندان تبدیل شده است.
رییس سازمان مدیریت حملونقل شهرداری مهاباد گفت: در راستای ارتقای کیفیت خدمات ناوگان حملونقل عمومی، تاکنون ۱۴۰ مورد بازدید از دفاتر آژانسهای تاکسی انجام شده و عملکرد آنها از نظر رعایت نرخ کرایه، نحوه خدماتدهی و برخورد با مسافران مورد بررسی قرار گرفته است.
نورانی بیان کرد: همچنین در این مدت بیش از ۱۸۰ مورد گزارش و شکایت مردمی درباره فعالیت مسافربرهای شخصی و سایر موارد مرتبط دریافت و رسیدگی شده است.
وی با تأکید بر اینکه حمایت از رانندگان مجاز تاکسی و بهبود خدمات حملونقل عمومی از اولویتهای شهرداری مهاباد است، افزود: تداوم اجرای طرح برخورد با مسافربرهای شخصی، در کنار توسعه ناوگان عمومی و نوسازی تاکسیها، نقش مؤثری در کاهش ترافیک، افزایش رضایت شهروندان و ارتقای انضباط شهری خواهد داشت.