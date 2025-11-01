به مناسبت ۱۳ آبان، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی و در راستای گرامی‌داشت یاد و خاطره شهدای دانش‌آموز، همایش پیاده‌روی جانبازان و ایثارگران در شهر زنجان برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛این برنامه با هدف ترویج فرهنگ ایثار و مقاومت و تجدید میثاق با آرمان‌های شهدا، در روز چهارشنبه ۱۳ آبان‌ماه از ساعت ۷:۳۰ صبح از مسیر سد گاوازنگ به سمت مزار شهدای گمنام اجرا خواهد شد.

این همایش به همت بنیاد شهید و امور ایثارگران استان زنجان و با حضور خانواده‌های معظم شهدا، جانبازان و ایثارگران برگزار می‌شود و فرصتی است برای یادآوری مجاهدت‌ها و استقامت رزمندگان سرافراز انقلاب اسلامی.

همایش پیاده‌روی امسال، نمادی از وحدت و همدلی جامعه ایثارگری و پاسداشت روحیه مقاومت و استکبارستیزی ملت ایران به‌شمار می‌رود.