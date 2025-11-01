در راستای ارتقای سلامت جسمی و روانی بانوان و فراهم‌سازی زیرساخت‌های مناسب برای فعالیت‌های ورزشی و تفریحی، آیین بهره‌برداری از پیاده‌راه سلامت به طول هزارو ۵۰۰ متر در بوستان بانوان مرضیه حدیدچی برگزار شد.

خبرگزاری صدا و سیما، به گزارشاین مراسم با حضور مشاور شهردار و رئیس مرکز امور زنان و خانواده شهرداری تهران، شهردار منطقه ۴، رئیس اداره امور زنان وخانواده منطقه، مشاور معاون هماهنگی امور مناطق و جمعی از معاونان و مدیران منطقه و مرکز زنان و خانواده همزمان با ایام فرخنده ولادت حضرت زینب (سلام‌الله‌علیها)، بانوی صبر و استقامت برگزار شد.

در این آیین، مسیر تندرستی بوستان بانوان حدیدچی به‌صورت رسمی افتتاح شد این مسیر با هدف ترویج سبک زندگی سالم، افزایش نشاط اجتماعی، و فراهم‌سازی محیطی امن و مناسب برای ورزش و پیاده‌روی بانوان طراحی و اجرا شده است.

پس از مراسم افتتاح، جلسه‌ای با حضور مسئولان مربوطع برگزار که در آن به بررسی مسائل و چالش‌های موجود در بوستان پرداخته شد. همچنین پیشنهاداتی در خصوص بهره‌برداری بهتر از ظرفیت‌های موجود، ارتقای کیفیت خدمات، و ایجاد فضایی پویا و بانشاط برای بانوان مطرح شد.

شایان ذکر است حاضران بر اهمیت توجه به نیاز‌های بانوان در طراحی و مدیریت فضا‌های شهری تأکید داشته و خواستار استمرار چنین اقدامات مؤثری در سایر مناطق شدند.