دستور دونالد ترامپ به وزارت جنگ آمریکا برای ازسرگیری آزمایش‌های هسته‌ای، با موجی از واکنش در روسیه مواجه شده و مقامات روسی نسبت به عواقب این اقدام هشدار داده‌اند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از مسکو؛ در پی تصمیم ترامپ مبنی بر احیای آزمایش تسلیحات هسته‌ای، مسکو و پکن در اقدامی هماهنگ، ضمن هشدار درباره عواقب و پیامد‌های خطرناک این اقدام، اعلام کردند:

ازسرگیری آزمایش تسلیحات هسته‌ای به معنای دور جدیدی از مسابقه تسلیحاتی خواهد بود.

لئونید اسلوتسکی، رئیس کمیته امور بین‌الملل دومای دولتی روسیه، تصمیم دونالد ترامپ مبنی بر قصد آمریکا برای از سرگیری آزمایش‌های هسته‌ای را محکوم کرد و هشدار داد که این اقدام می‌تواند به نابودی چندین دهه ثبات راهبردی منجر شود.

اسلوتسکی گفت: اگر پنتاگون آزمایش‌ها را در سایت‌های خود از سر بگیرد، این کار یک واکنش زنجیره‌ای ایجاد می‌کند و در نهایت به آشوب در حوزه ثبات استراتژیک منجر خواهد شد.

در همین حال سخنگوی وزارت خارجه چین اعلام کرد: پکن امیدوار است آمریکا به «تعهد خود برای تعلیق آزمایش هسته‌ای» پایبند بماند و اقدامات عملی برای حفظ رژیم خلع سلاح و منع گسترش هسته‌ای جهانی انجام دهد.

«دیمیتری یف‌سیئف» تحلیلگر امور راهبردی و مدیر مرکز همگرایی کشور‌های مشترک المنافع در گفت‌و‌گو با خبرگزاری صداوسیما دلایل این تصمیم ترامپ را تشریح کرد.

وی گفت: ما اکنون در آستانه یک رویارویی بسیار جدی قرار داریم که ممکن است به مسابقه جدید تسلیحات هسته‌ای منجر شود.

این تحلیلگر روسی با اشاره به دلایل اقدام ترامپ گفت: احتمالا رزمایش اخیر سامانه‌های جدید تسلیحاتی روسیه، شامل موشک کروز هسته‌ای با برد نامحدود و نیز آزمایش اژدر هسته‌ای «پوسیدون»، در این تصمیم نقش داشته، اما نباید فراموش کرد که اینها آزمایش هسته‌ای محسوب نمی‌شود.

وی افزود: عامل دیگر این است که دونالد ترامپ در جریان دیدار با همتای چینی از افزایش توان هسته‌ای چین آگاه شده و تصور می‌کند که از پکن و مسکو عقب افتاده است.