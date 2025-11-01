به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان رضوی، معاون سازمان و مدیر جهادکشاورزی نیشابور گفت: این شهرستان با بیش از ۴ هزار و ۳۰ هکتار زمین زیر کشت زعفران و نزدیک به ۴ هزار بهره بردار، یکی از شهر‌های مهم تولید زعفران در استان خراسان رضوی است و جایگاه هشتم استان را از این نظر در اختیار دارد.

علی مبارکی با اشاره به آغاز برداشت زعفران در نیشابور افزود: از هر هکتار مزرعه زعفران در این شهرستان به طور میانگین ۳ کیلو محصول زعفران خشک تولید می شود.

مبارکی گفت: دولت در تعیین قیمت زعفران دخالت مستقیم ندارد و قیمت زعفران بر پایه عرضه و تقاضا شکل می‌ گیرد و تنها زمانی که قیمت به زیر هزینه‌ تمام شده برسد، دولت وارد عمل می‌ شود و خرید حمایتی و توافقی انجام می‌ گیرد.

وی در خصوص نوسان قیمت در مدت برداشت و عرضه به بازار افزود: تعداد کارگران کم است، انبار استاندارد وجود ندارد و همه می‌ خواهند گل‌ هایشان فروخته شود و به همین دلیل قیمت ها شب و صبح متغیر است.

مبارکی ادامه داد: دلال ها، حذف ناپذیر، امّا قابل هدایت هستند و دلال بخشی از چرخه بازار است و حذف کاملش نه ممکن است و نه مفید. اما اگر ساماندهی شوند و زیر نظر اتحادیه فعالیت کنند، می‌ توانند رقابت سالم ایجاد کنند.