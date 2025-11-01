پخش زنده
رئیس اداره حفاظت محیط زیست لالی از اکتشاف و ثبت غار جدید در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، فرید صالحی پور باورصاد گفت: اداره حفاظت محیط زیست لالی جهت شناسایی غارهای شهرستان، پیرو گزارشات اهالی روستای دره بوری با همراهی ریاست اداره هواشناسی شهرستان (مسئول هیئت کوهنوردی و غارنوردی) به منطقه اعزام و موفق به کشف و شناسایی این غار شد.
وی ادامه داد: این غار در ۳۰ کیلومتری شهرستان لالی و در محدوده بخش مرکزی شهرستان لالی قرار دارد.
صالحی پور اظهار داشت: غار مذکور در دامنه کوه مشرف به روستای دره بوری واقع شده که ورودی کوچک و دارای دو دالان می باشد، در طول پیمایش نیز غار نهشتههای مختلف مشاهده شد.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست لالی تصریح کرد: با توجه به اینکه این غار دارای آب و زیستگاه گونه های مختلف جانوران غارزی می باشد، نیازمند بررسی تخصصی است.