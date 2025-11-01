به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سید علی موسوی‌مقدم، با اشاره به آغاز بیست‌وپنجمین دوره انتخابات شهردار مدرسه در این منطقه گفت: این دوره از انتخابات از ۵ تا ۱۴ آبان‌ماه در ۳۵ مدرسه منتخب منطقه برگزار می‌شود و بیش از ۹ هزار ۵۰۰ دانش‌آموز در فرآیندی رسمی و آزاد، نمایندگان خود را برای پیگیری مطالبات دانش‌آموزی و تقویت فعالیت‌های اجتماعی انتخاب خواهند کرد.

وی افزود: در مجموع، انتخابات در ۳۰ مدرسه برگزار و در ۵ مدرسه نیز با توجه به عملکرد مطلوب، احکام شهردار مدرسه به‌صورت تمدیدی صادر می‌شود.

موسوی‌مقدم هدف از برگزاری این انتخابات را تقویت روحیه مشارکت‌جویی، ارتقای مهارت‌های اجتماعی و توانمندسازی نسل نوجوان برای ورود به عرصه‌های تصمیم‌سازی عنوان کرد و ادامه داد: تمامی مراحل ثبت‌نام، تبلیغات، مناظره و رأی‌گیری در مدارس منتخب، به‌صورت رسمی و آزادانه برگزار می‌شود تا دانش‌آموزان تجربه‌ای واقعی از مشارکت اجتماعی و مسئولیت‌پذیری داشته باشند.

سرپرست معاونت امور اجتماعی و فرهنگی منطقه ۱۳ با اشاره به شعار امسال این رویداد با عنوان «شهردار مدرسه؛ امیدوار، پرتلاش و تمدن‌ساز» گفت: این طرح با همکاری سازمان مردم‌نهاد شهروند متعالی اجرا می‌شود و شامل برگزاری کارگاه‌های آموزشی درباره حقوق شهروندی، مهارت‌های رهبری و آشنایی با ساختار مدیریت شهری است.

موسوی‌مقدم با بیان اینکه برگزاری چنین برنامه‌هایی بستری برای تربیت نسلی مشارکت‌جو، مسئولیت‌پذیر و آگاه به حقوق شهروندی فراهم می‌کند، انتظار می‌رود: شهرداران منتخب مدارس پس از استقرار، اجرای طرهای کوچک مشارکتی و فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی را در محیط مدرسه دنبال کنند.