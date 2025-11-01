به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ آزاده بیات گفت: بخشی از اثار این موزه از مجموعه‌ی شخصی، برخی اهدایی و تعدادی بازآفرینی شده است.

وی به مراحل مرمت و بازسازی موزه اسباب بازی‌ها اشاره کرد و گفت: مرمت موزه اسباب بازی‌ها شش ماه طول کشید و در نهایت در فروردین سال گذشته بازگشایی شد.

او گفت: موزه اسباب بازی دارای ۳ بخش است که قسمت نخست اتاق ایران نام دارد. این اتاق محل نمایش بازیچه‌های کهن و اصیل از شهر‌های مختلف کشور و از مصالح طبیعی مثل چوب، پارچه، سفال، گِل و نمونه‌های معاصر مثل فلز ساخته شده است.

بیات با اشاره به فضای داخلی اتاق ایران در موزه اسباب بازی‌ها تصریح کرد: سعی بر خلق یک محیط با حال و هوای متناسب با کودکان بود و از تصویر سازی‌های محمد حسین ماتک (تصویرگر کتاب کودکان) در اینجا استفاده شده است.

مدیر موزه اسباب بازی افزود: اتاق دوم مکان نمایش دست ساخته‌های ایران و جهان با قدمت اساطیری است و در اتاق سوم سفر به دنیای معاصر و شخصیت‌های داستانی معروف اختصاص دارد.

موزه اسباب بازی در خیابان نوفل لوشاتوی تهران است که عروسک تکم، بازیچه نردبان جادویی، عروسک‌های بومی وزامشته و لیلی از آثار منتخب اینجاست.