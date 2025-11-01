پخش زنده
معاون برنامهریزی، نوآوری و هوشمندسازی وزارت صنعت، معدن و تجارت میگوید: بر اساس ماده ۴۸ برنامه هفتم، هرگونه حمایت مالیاتی، بانکی و اعتباری از این پس باید بر پایه سند توسعه صنعتی کشور که در هیئت دولت تدوین و تصویب شده ارائه شود.
به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما؛ به گفته آقای شجاعی هم اکنون برش استانی این سند که پیشرفتی ۷۰ تا ۸۰ درصدی داشته، تا پایان امسال پس از انطباق با نگاه ملی، ضمانت اجرایی لازم را پیدا خواهد کرد.
گزارش از زهره پرورش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما