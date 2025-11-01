سند توسعه صنعتی؛ نقشه راه تولید ملی

معاون برنامه‌ریزی، نوآوری و هوشمندسازی وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌گوید: بر اساس ماده ۴۸ برنامه هفتم، هرگونه حمایت مالیاتی، بانکی و اعتباری از این پس باید بر پایه سند توسعه صنعتی کشور که در هیئت دولت تدوین و تصویب شده ارائه شود.