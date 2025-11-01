نمایشگاه تخصصی دستاورد‌های علمی و فناوری جهاد دانشگاهی، با حضور معاون سازمان برنامه و بودجه کشور و رئیس جهاد دانشگاهی افتتاح شد. این نمایشگاه به‌مدت سه روز تا ۱۲ آبان ادامه خواهد داشت.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، احمدی، قائم‌مقام رئیس جهاد دانشگاهی و معاون پشتیبانی و توسعه منابع در حاشیه آیین گشایش نمایشگاه گفت: در این نمایشگاه، دستاورد‌های علمی و فناورانه جهاد دانشگاهی در حوزه‌های فنی و مهندسی، سلامت، کشاورزی، علوم انسانی و اجتماعی، فرهنگی و آموزشی به نمایش گذاشته شده است.

احمدی همچنین از برگزاری پنل‌های تخصصی همزمان با نمایشگاه خبر داد و گفت: این نشست‌ها با حضور پژوهشگران، محققان، کارشناسان و مدیران سازمان برنامه و بودجه با هدف بررسی طرح‌های شاخص و نیاز‌های فناورانه کشور برگزار می‌شود.

قائم‌مقام رئیس جهاد دانشگاهی تصریح کرد: قرار شد نشست‌های سه‌جانبه‌ای میان جهاد دانشگاهی، مدیران سازمان برنامه و بودجه و معاونان طرح و برنامه دستگاه‌های اجرایی کشور برگزار شود.

به گفته او، خروجی این نشست‌ها تفاهم‌نامه‌هایی خواهد بود که زمینه‌ساز بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی و فناورانه جهاد دانشگاهی در حل مسائل اساسی و چالش‌های کلان کشور است.

نمایشگاه دستاورد‌های علمی و فناوری جهاد دانشگاهی تا ۱۲ آبان در محل سازمان برنامه و بودجه کشور ادامه دارد.