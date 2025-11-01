پخش زنده
فائزه احمدی، بانوی ملیپوش اردبیلی تیم ملی پاراتیراندازی کشورمان، در رقابتهای جام جهانی العین امارات در ماده تپانچه بادی بانوان، با عملکردی درخشان موفق به کسب مدال برنز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل و به نقل از روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان استان، در ادامه سومین روز از رقابتهای جام جهانی پاراتیراندازی ۲۰۲۵ در شهر العین امارات، ملیپوشان کشورمان در ماده تپانچه موفق به کسب مدالهای رنگارنگ شدند.
در مرحله فینال ماده تپانچه بادی بانوان، نسرین شاهی با ثبت رکورد ۲۳۹ امتیاز به مقام قهرمانی و مدال طلا دستیافت و فائزه احمدی، ملیپوش توانمند اردبیلی، با ثبت رکورد ۲۱۵.۶ در جایگاه سوم ایستاد و مدال برنز این رقابتها را از آن خود کرد.
همچنین در بخش تیمی، تیم تپانچه بادی آقایان و بانوان کشورمان با عملکردی هماهنگ موفق به کسب مدال نقره این رقابتها شدند.
رقابتهای جام جهانی پاراتیراندازی امارات از ۶ تا ۱۳ آبانماه در مجموعه ورزشی سوارکاری، تیراندازی و گلف العین با حضور ۲۱۳ ورزشکار از ۳۹ کشور جهان در ۴۰ ماده تیمی و انفرادی در رشتههای تفنگ، تپانچه و شاتگان برگزار میشود.