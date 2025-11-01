پخش زنده
۳۵ هزار معلول در آذربایجانغربی زیر چتر حمایتی بیمه سلامت قرار دارند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ مدیرکل بیمه سلامت آذربایجانغربی گفت:
به منظور بهبود ارائه خدمات به افراد دارای معلولیت و با هدف ارائه خدمات درمانی مطلوب، ۵۹ کدخدمتی درحوزه توانبخشی ایجاد شده که موجب کاهش هزینههای درمانی بیمهشدگان شده است.
فریده جعفری، با اشاره به خدمات ویژه برای بیماران اوتیسم افزود: خدمات کاردرمانی و گفتاردرمانی این گروه با سهم پرداخت ۷۰ درصدی از سوی سازمان بیمه سلامت ارائه میشود و سن زیر پوشش بیمهای آنان نیز تا ۱۲ سال افزایش یافته است.
جعفری، همچنین از انعقاد قرارداد با ۸۲ مرکز ترک اعتیاد در استان برای ارائه خدمات به بیماران دارای سوءمصرف مواد مخدر خبر داد و گفت: اطلاعات این بیماران در قالب پرونده الکترونیک بیمه اعتیاد ثبت میشود.
وی اظهارکرد: در یک سال گذشته بیش از ۱۰۳ میلیارد ریال برای درمان بیماران دارای سوءمصرف مواد در آذربایجانغربی هزینه شده و در همین مدت بیش از ۵۴ هزار مراجعه به مراکز طرف قرارداد بیمه سلامت در استان ثبت شده است.
جعفری، همچنین با اشاره به ارائه خدمات غیرحضوری بیمهای از طریق سامانه شهروندی افزود: افراد بدون بیمه متقاضی دریافت یا تمدید پوشش بیمهای میتوانند با مراجعه به سامانه www.bimesalamatiranian.ir یا نشانی اینترنتی csp.ihio.gov.ir نسبت به دریافت پوشش بیمهای البته طبق نتایج آزمون وسع اقدام کنند.
بیمه سلامت در بیش از یک دهه فعالیت، با ادغام بیمههای مختلف از جمله خدمات درمانی شکل گرفته و درحال حاضر پنج دهک پایین درآمدی بهصورت رایگان زیر پوشش این بیمه قرار دارند.