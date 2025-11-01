به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ اردوی تیم کشتی فرنگی جوانان ۱۶ تا ۲۱ آبان ماه به میزبانی هیئت کشتی استان خوزستان در خانه کشتی شماره یک شهر اهواز برگزار می‌شود.

در این اردو ۳ کشتی گیر مازندرانی به همراه دیگر کشتی گیران دعوت شده، خودشان را برای مسابقات پیش رو آماده می‌کنند.

امیررضا ذکریایی، ابوالفضل زارع و طا‌ها نوری کشتی گیران مازندرانی این اردو هستند.

اسامی نفرات دعوت شده به این اردو به شرح زیر است:

۵۵ کیلوگرم: علیرضا امیری (فارس) امیرمحمد حاجی وند (خوزستان)

۶۰ کیلوگرم: آرمین شمسی پور (خوزستان) ایمان حسینی (تهران) امیرعلی حیدری (تهران)

۶۳ کیلوگرم: امیررضا ذکریایی و ابوالفضل زارع (مازندران) مصطفی حسینوند (خوزستان)

۶۷ کیلوگرم: محمدرضا غلامی (فارس) ابوالفضل شیری و محمدجواد ابوطالبی (قم)

۷۲ کیلوگرم: احمدرضا محمدیان و محمد کاظمی (خوزستان)

۷۷ کیلوگرم: امیرمهدی سعیدی نوا (قم) محمد کارگر (فارس)

۸۲ کیلوگرم: علیرضا محمدحسینی (تهران) طا‌ها نوری (مازندران)

۸۷ کیلوگرم: امیرحسین نعمت زاده (قم) حسین صالحی (خوزستان)

۹۷ کیلوگرم: امیرسام محمدی (تهران) کامران بک پیکری (خوزستان)

۱۳۰ کیلوگرم: ایوب حسینوند و امیرحسین عبدولی (خوزستان)

سرمربی: حمید باوفا

مربیان: روح اله دل انگیز – استان‌های مازندران، قم، تهران، خوزستان و فارس هرکدام یک مربی معرفی نمایند.

مربی بدنساز: بهمن میرزایی

ماساژور: فرشید فرزان

سرپرست: امیر آذری