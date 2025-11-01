فرمانده انتظامی اندیمشک از شناسایی و دستگیری ۲۵ محکوم متواری و ۱۵ سارق با اقدام فنی و تخصصی ماموران پلیس در این شهرستان خبر داد.

شناسایی و دستگیری ۴۰ سارق و محکوم متواری در اندیمشک

شناسایی و دستگیری ۴۰ سارق و محکوم متواری در اندیمشک

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرهنگ سید شمس اله موسوی بیان کرد: طرح امنیت محله محور در راستای برقراری نظم و امنیت پایدار در شهرستان اندیمشک توسط کارکنان انتظامی این فرماندهی به اجرا درآمد.

وی اظهار داشت: ماموران فرماندهی انتظامی اندیمشک با اجرای این مرحله از طرح، ۱۵ سارق دستگیر و ۳۱ فقره انواع سرقت کشف شد.

فرمانده انتظامی اندیمشک افزود: هشت قبضه سلاح شکاری، ۲۱ دستگاه موتورسیکلت و ۱۶ دستگاه خودروی فاقد پلاک و پلاک مخدوش با اجرای این طرح توقیف شد.

وی افزود: متهمان پس از تشکیل پرونده به منظور سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضائی داده شدند.

فرمانده انتظامی اندیمشک امنیت را خط قرمز پلیس خواند و از مردم عزیز شهرستان درخواست کرد در صورت اطلاع از هرگونه فعالیت مشکوک، مراتب را به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اعلام تا اقدام لازم توسط پلیس صوت گیرد.

مجموع انواع جرائم در اندیمشک در ۶ ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۳ درصد کاهش داشته است.