به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، صالحی با بیان اینکه کم‌تحرکی یکی از عوامل اصلی بروز بیماری‌های غیرواگیر است، گفت: این موضوع در استان یزد کمتر مورد توجه قرار گرفته، در حالی که این استان در بیماری‌هایی مانند دیابت و فشار خون، رتبه‌های بالایی در کشور دارد و این مسئله زنگ خطر جدی برای سلامت جامعه است.

وی افزود: سند ارتقای فعالیت بدنی که با همکاری دانشگاه علوم پزشکی یزد و دستگاه‌های مرتبط تدوین شده بود، بازنگری و اهداف آن اصلاح شده و علاوه بر آن برنامه فوری و ضربتی یک‌ساله با عنوان «از یک قدم بیشتر» نیز در شورا‌های مختلف از جمله شورای فرهنگ عمومی مطرح و در حال نهایی‌سازی است.

مدیرکل دفتر امور اجتماعی استانداری یزد اظهار داشت: انتظار می‌رود این برنامه از ابتدای دی‌ماه امسال با نظارت دقیق و مشارکت همه دستگاه‌ها به اجرا درآید.

به گفته صالحی، سازمان امور اجتماعی کشور نیز از این طرح استقبال کرده و آن را مورد حمایت قرار داده است.

وی تأکید کرد: کاهش تحرک بدنی یکی از پایه‌های اصلی افزایش بیماری‌های غیرواگیر و برخی سرطان‌هاست و باید با برنامه‌ریزی فرهنگی و آگاهی‌بخشی عمومی، حساسیت جامعه نسبت به این مسئله افزایش یابد تا بتوان از گسترش این بیماری‌ها در سطح استان یزد جلوگیری کرد.