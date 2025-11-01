پخش زنده
رئیس کل سازمان نظام پرستاری کشور از کمبود نیروی پرستار در توسعه خدمات مراقبتی همدان خبرداد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، در مراسم گرامیداشت روز پرستار در همدان، رئیس کل سازمان نظام پرستاری کشور با تأکید بر ضرورت ارتقای وضعیت معیشتی پرستاران گفت: «تا زمانی که پرستاران مجبور به اضافهکاری اجباری و کار در شرایط سخت محیطی باشند، نمیتوان از ارتقای کیفیت خدمات سخن گفت.»
نجاتیان با اشاره به پرداخت بخش عمدهای از معوقات و اضافهکاریها در یک سال اخیر افزود: با وجود این پیشرفت، مشکلات معیشتی پرستاران همچنان باقی است و نیاز به حمایتهای جدیتری دارد.
وی از ارائه بسته پیشنهادی به رئیسجمهور و وزیر بهداشت خبر داد که در آن مواردی مانند افزایش تعرفه خدمات پرستاری، کاهش مالیات، استخدام سالانه ۱۵ هزار پرستار، ایجاد صندوق تعاون و رفاه پرستاران و توسعه پانسیونهای پرستاری پیشبینی شده است.
به گفته نجاتیان، استخدام حدود ۱۶ هزار نیروی جدید پرستاری، فوریتهای پزشکی و اتاق عمل از اقدامات مؤثر در جبران کمبود نیروی انسانی خواهد بود.
وی همچنین یادآور شد: «اولین آموزشگاه پرستاری کشور در سال ۱۳۰۶ در همدان تأسیس شده و این شهر میتواند دو سال دیگر صدمین سال آموزش پرستاری ایران را جشن بگیرد.»
نجاتیان با اشاره به چالشهای آینده نظام سلامت از جمله سالمندی جمعیت و افزایش بیماریهای مزمن گفت: «نقش پرستاران باید در نظام جدید سلامت بازتعریف شود و توسعه مراقبت در منزل، گسترش مراکز مراقبت طولانیمدت و پوشش بیمهای خدمات پرستاری در همین راستا در دست اجراست.»
استاندار همدان نیز در این مراسم ضمن تبریک میلاد حضرت زینب (س) و روز پرستار، پرستاران را بازوان توانمند نظام سلامت و الگوی صبر و مهربانی توصیف کرد و گفت: «پرستاران مؤثرترین گروه در خانواده سلامت کشورند که از آغاز تا پایان درمان در کنار بیمار حضور دارند.»
حمید ملانوری شمسی افزود: دولت چهاردهم با رویکردی نرمافزاری و تجهیزاتی در تلاش است تا کمبودها را جبران و شرایط کاری کادر درمان را بهبود بخشد.
وی با اشاره به دیدار اخیر با وزیر بهداشت گفت: «با دستور رئیسجمهور، تأمین اعتبار برای پرداخت مطالبات و تقویت زیرساختهای درمانی در دستور کار قرار گرفته است.»
ملانوری شمسی از احداث بیمارستان هزار تختخوابی، توسعه مراکز بهداشتی و درمانی و دریافت مجوزهای ماده ۲۳ برای احداث مراکز جدید بهعنوان گامهای مؤثر استان یاد کرد و افزود: «همدان باید علاوه بر خدمات داخلی، در تراز بینالمللی نیز در حوزه گردشگری سلامت فعال شود.»
در ادامه مراسم، رئیس دانشگاه علوم پزشکی همدان، با اشاره به فعالیت ۴۱۳۷ پرستار در مراکز درمانی دانشگاهی گفت: با احتساب نیروهای تأمین اجتماعی و ارتش، شمار پرستاران استان به حدود ۵۲۰۰ نفر میرسد، اما برای رسیدن به سطح مطلوب، استان به جذب ۸۰۰ پرستار جدید نیاز دارد.
بهروز کارخانهای،از فعالیت ۲۷ مرکز مراقبت پرستاری در منزل خبر داد که طی یک سال گذشته به بیش از ۴۰ هزار بیمار خدمات ارائه کردهاند. همچنین، مرکز درمان تخصصی زخمهای مزمن در همدان راهاندازی شده که از قطع عضو بسیاری از بیماران پیشگیری کرده است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی همدان گفت: در حال حاضر ۲۱ بیمارستان استان دارای کلینیک آموزش و پیگیری بیمار هستند و همدان در میان چهار دانشگاه برتر کشور در این زمینه قرار دارد.
وی از اجرای طرح چیدمان عادلانه نیروی پرستاری در بیمارستانها و پرداخت کارانه فروردینماه پرستاران خبر داد و افزود: «با همدلی دانشگاه و سازمان نظام پرستاری، بسیاری از مسائل حوزه سلامت استان با سرعت بیشتری در حال پیگیری است.»
این مراسم با حضور رئیس کل سازمان نظام پرستاری کشور، استاندار، مسئولان دانشگاه علوم پزشکی و جمعی از پرستاران برگزار و در پایان از پرستاران پیشکسوت، برگزیده و نمونه استانی تجلیل شد.