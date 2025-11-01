پخش زنده
امروز: -
از شنبه ۱۰ آبان تا آخر هفته، شبکه سه فوتبال باشگاههای داخلی و خارجی را برای ورزش دوستان به صورت زنده پخش خواهد کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، گروه ورزش شبکه سه در طول هفته مهمترین بازی لیگ باشگاههای داخلی و خارجی را برای پخش در نظر گرفته است.
برنامههای «فوتبال برتر» و «گزارش ورزشی» این مسابقات را به صورت زنده پوشش میدهند.
روز و ساعت این فوتبالها به شرح ذیل است:
شنبه ۱۰ آبان
تاتنهام - چلسی، ساعت ۲۱:۳۰
رئال مادرید - والنسیا، ساعت ۲۳:۳۰
یکشنبه ۱۱ آبان
میلان - رم، ساعت ۲۳:۱۵
دوشنبه ۱۲ آبان
تراکتور تبریز - الشرطه عراق، ساعت ۱۹:۳۰
سه شنبه ۱۳ آبان
لیورپول - رئال مادرید، ساعت ۲۳:۳۰
چهارشنبه ۱۴ آبان
الوحدت اردن - استقلال، ساعت ۲۱:۴۵
منچستر سیتی - دورتموند، ساعت ۲۳:۴۵
جمعه ۱۶ آبان
پرسپولیس - استقلال خوزستان، ساعت ۱۶:۳۰
ورزش دوستان عزیز میتوانند این مسابقات را از شبکه سه تماشا کنند.