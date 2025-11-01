از شنبه ۱۰ آبان تا آخر هفته، شبکه سه فوتبال باشگاه‌های داخلی و خارجی را برای ورزش دوستان به صورت زنده پخش خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، گروه ورزش شبکه سه در طول هفته مهمترین بازی لیگ باشگاه‌های داخلی و خارجی را برای پخش در نظر گرفته است.

برنامه‌های «فوتبال برتر» و «گزارش ورزشی» این مسابقات را به صورت زنده پوشش می‌دهند.

روز و ساعت این فوتبال‌ها به شرح ذیل است:

شنبه ۱۰ آبان

تاتنهام - چلسی، ساعت ۲۱:۳۰

رئال مادرید - والنسیا، ساعت ۲۳:۳۰

یکشنبه ۱۱ آبان

میلان - رم، ساعت ۲۳:۱۵

دوشنبه ۱۲ آبان

تراکتور تبریز - الشرطه عراق، ساعت ۱۹:۳۰

سه شنبه ۱۳ آبان

لیورپول - رئال مادرید، ساعت ۲۳:۳۰

چهارشنبه ۱۴ آبان

الوحدت اردن - استقلال، ساعت ۲۱:۴۵

منچستر سیتی - دورتموند، ساعت ۲۳:۴۵

جمعه ۱۶ آبان

پرسپولیس - استقلال خوزستان، ساعت ۱۶:۳۰

ورزش دوستان عزیز می‌توانند این مسابقات را از شبکه سه تماشا کنند.