به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، امین عدیلی در نشست هم‌اندیشی بخشداران و دهیاران حوزه سیستان افزود: طرح‌های هادی در بیش از ۹۰ درصد روستا‌های بالای ۲۰ خانوار استان تهیه و در بیش از ۲۴ درصد از روستا‌های بالای ۲۰ خانوار نیز اجرا شده است.

وی گفت: ادامه این روند با استفاده از سامانه‌های پایش، استانداردسازی مصالح و نظارت مهندسی، می‌تواند تاب‌آوری سکونتگاه‌ها، کیفیت زندگی روستاییان و شاخص‌های توسعه زیرساختی سیستان را ارتقا دهد.

عدیلی همچنین با اشاره به چالش‌های موجود در سکونتگاه‌های غیررسمی و در معرض خطر از جمله کمبود خدمات شهری، مسائل مرتبط با مالکیت اراضی و تهدیدات زیست‌محیطی، تأکید کرد: اجرای مؤثر طرح‌های ساماندهی نیازمند هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی، حمایت فرمانداری و مشارکت مردمی است.

مدیرکل بنیاد مسکن سیستان و بلوچستان بر نقش تسهیلگری اجتماعی، استفاده از ظرفیت نهاد‌های محلی و استمرار جلسات مشترک کارشناسی برای تسریع در اجرای طرح‌های بازآفرینی شهری تأکید کرد.

در این نشست، محور‌های فنی متعددی از جمله تدوین برنامه‌های اولویت‌دار برای طرح های محرک توسعه، تسهیل در فرآیند واگذاری زمین، و ارتقای شاخص‌های زیربنایی مناطق هدف مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.