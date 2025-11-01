پخش زنده
رزمایش قطع برق و ارزیابی پشتیبانی مراکز دارای سطحبندی استان سمنان با موفقیت برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان گفت: در جریان این رزمایش که با رمز السلام علیک یا فاطمه الزهرا (س) برگزار شد ، وضعیت آمادهبهکاری مولدهای اضطراری برق تعدادی از مراکز دارای سطحبندی با محوریت تداوم کارکرد بررسی و نحوه عملکرد این مولدها در زمان خاموشیهای ناشی از حوادث و بلایای طبیعی و بحرانهای احتمالی، همچنین میزان آمادگی در پاسخگویی و مقابله با شرایط بحرانی ارزیابی شد.
مهدی پاکطینت در ادامه با تأکید بر نقش حیاتی پدافند غیرعامل در تابآوری شبکه برق افزود: پدافند غیرعامل صرفاً یک مانور نمادین نیست، بلکه فرآیندی مستمر برای افزایش ضریب ایمنی، تداوم خدمترسانی و کاهش آسیبپذیری زیرساختها در برابر تهدیدات مختلف است.
پاک طینت افزود: در این رزمایش ، ۱۶ مرکز برای انجام قطع برق برنامه ریزی شده بود که از این تعداد مولد اضطراری۱۰ مرکز بهموقع وارد مدار شدند که نشانگر آمادگی کامل و واکنش موفق اپراتورها و مسئولان مرتبط است .
محمدتقی ادهم مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری سمنان هم در این رزمایش گفت: ارتقای آمادگی مراکز حیاتی و کاهش آسیبپذیری زیرساختهای مهم و برنامه ریزی برای بهبود عملکرد مولدهای اضطراری از اهداف این رزمایش شد.
این رزمایش بهصورت ویدئوکنفرانس با شرکت توانیر و در استان سمنان به میزبانی شرکت توزیع نیروی برق برگزار شد.