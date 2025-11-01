پخش زنده
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان بر اهمیت توسعه شهرکهای کشاورزی به عنوان بستری برای تحقق کشاورزی نوین، افزایش بهرهوری و ایجاد اشتغال پایدار در استان تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، جواد کاظم نسب الباجی بههمراه فرماندار شهرستان حمیدیه و جمعی از مدیران استانی و محلی از محل احداث شهرک کشاورزی شهرستان حمیدیه بازدید میدانی به عمل آورد.
در این بازدید، روند اجرایی طرح، وضعیت آمادهسازی زیرساختها و برنامهریزی برای بهرهبرداری از شهرک کشاورزی مورد بررسی قرار گرفت.
وی در حاشیه این بازدید با تأکید بر نقش راهبردی شهرکهای کشاورزی در توسعه پایدار استان اظهار کرد: شهرکهای کشاورزی، زیرساخت تحقق کشاورزی نوین و بستری برای ساماندهی تولید، افزایش بهرهوری و جلوگیری از هدررفت منابع هستند. شهرک کشاورزی حمیدیه میتواند به عنوان الگویی موفق در مدیریت هوشمند منابع و تولید پایدار در خوزستان مطرح شود.
وی افزود: با توجه به ظرفیتهای طبیعی و انسانی شهرستان حمیدیه، از جمله زمینهای حاصلخیز، منابع آبی مناسب و تجربه بالای کشاورزان منطقه، این شهرک زمینه جذب سرمایهگذاری، توسعه صنایع تبدیلی و ایجاد اشتغال پایدار برای جوانان را فراهم میکند.
الباجی همچنین بر تسریع در آمادهسازی زیرساختها و هماهنگی دستگاههای مرتبط تأکید کرد و افزود: استانداری خوزستان با نگاه توسعهمحور، حمایت همهجانبه از اجرای طرحهای بخش کشاورزی را در دستور کار دارد و انتظار میرود دستگاههای اجرایی با همکاری متقابل، روند اجرای پروژه شهرک کشاورزی حمیدیه را تسریع کنند.
در پایان این بازدید مقرر شد کارگروهی تخصصی با محوریت ادارهکل منابع طبیعی و آبخیزداری و شرکت شهرکهای کشاورزی خوزستان، ضمن بررسی جزئیات فنی و اجرایی پروژه، گزارش نهایی خود را ظرف مدت یک هفته به فرمانداری شهرستان ارائه کند.