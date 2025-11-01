به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان نهبندان گفت: در دو روز عملیات مستمر گشت، کنترل و پایش مناطق تحت مدیریت شهرستان نهبندان، محیط‌بانان این شهرستان موفق به شناسایی و دستگیری سه گروه متخلف شکار غیرمجاز شدند.

کوهستانی افزود: در نخستین مورد، یک حلقه دام زنده‌گیری پرندگان از یک متخلف در حوالی یکی از چشمه‌های منطقه کشف و ضبط شد.

به گفته وی در دومین اقدام، یک قبضه سلاح ساچمه‌زنی دولول، تعداد ۲۳ عدد فشنگ و لاشه یک قطعه کبک از یک شکارچی غیرمجاز کشف شد.

کوهستانی افزود: در سومین عملیات، دو نفر متخلف قبل از اقدام به شکار دستگیر شدند که از این افراد یک قبضه سلاح ساچمه‌زنی تک‌لول، تعداد ۱۶ عدد فشنگ ساچمه‌ای و یک دستگاه دوربین چشمی کشف و ضبط شد.

رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان نهبندان افزود: پرونده متخلفان دستگیر شده برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شهرستان شد.