معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری ویژه میبد: عملیات احداث سالن ورزشی روستای صدرآباد ندوشن با تأمین چهار میلیارد تومان اعتبار از سوی ادارهکل ورزش و جوانان از هفته آینده آغاز میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، قاسم دهقانی روز ۱۰ آبانماه در بازدید از پروژههای عمرانی در حال اجرای بخش ندوشن گفت: روشنایی روستای نیوک از سوی راهداری حداکثر تا پایان آبانماه عملیاتی خواهد شد.
وی با اشاره به تخریب بخشهایی از محور ندوشن – صدرآباد در سیل سال گذشته افزود: راهداری نسبت به مرمت و ایمنسازی این مسیر تا پایان آبانماه امسال اقدام میکند.
معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری ویژه میبد احداث پل بر روی جاده نیوک – ندوشن و احداث جاده آنتنی نیوک – کنارگذر را از دیگر مصوبات این بازدید عنوان کرد.