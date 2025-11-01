عضو هیات رئیسه کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی، با ابراز نگرانی از گسترش ویروس تب برفکی در چندین استان کشور، خواستار اقدام فوری دولت برای مهار این بیماری دامی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حجت الاسلام سید محمد سادات ابراهیمی با اشاره به گزارش‌های رسیده از تلفات سنگین دام‌های سبک و سنگین اظهار کرد: ویروس تب برفکی از اوایل آبان‌ماه در استان‌های تهران، قم، کردستان، آذربایجان شرقی و غربی منتشر شده و خسارات قابل توجهی به دامداران وارد کرده است.

وی با بیان اینکه کارشناسان میزان تلفات ناشی از این بیماری را تا ۴۰ درصد برآورد کرده‌اند، هشدار داد: در صورتی که سازمان دامپزشکی کشور به‌سرعت اقدامات پیشگیرانه را از طریق واکسیناسیون سراسری دام‌ها آغاز نکند، به‌زودی شاهد نابودی بخش قابل توجهی از دام‌های کشور خواهیم بود.

حجت الاسلام سادات ابراهیمی با تاکید بر ضرورت تامین فوری واکسن موثر برای مقابله با سویه جدید این ویروس، بیان داشت: با توجه به ناکارآمدی برخی واکسن‌های موجود، لازم است دولت در کوتاه‌ترین زمان ممکن نسبت به واردات واکسن مؤثر و مطمئن اقدام کند.

نماینده مردم شوشتر و گتوند در مجلس شورای اسلامی همچنین خواستار تخصیص فوری اعتبارات مورد نیاز شد و تصریح کرد: دولت باید پیش از گسترش بیشتر این بحران، اعتبارات لازم را فورا تامین کرده و در اختیار سازمان دامپزشکی قرار دهد؛ با توجه به شرایط سخت اقتصادی دامداران، ضروری است واکسن‌ها به‌صورت رایگان در اختیار آنان قرار گیرد.

حجت الاسلام سادات ابراهیمی در پایان با انتقاد از منشا شیوع ویروس تب برفکی گفت: سؤال اساسی این است که چرا باید دام و گوشت منجمد از کشور‌هایی مانند برخی کشور‌های آفریقایی و عراق که ضوابط بهداشتی و استاندارد‌های لازم را ندارند، وارد کشور شود که این موضوع نیازمند بررسی جدی از سوی دستگاه‌های نظارتی است.

بیماری تب برفکی (Foot-and-Mouth Disease)، به عنوان یکی از بیماری‌های ویروسی و بسیار واگیر، به‌ویژه در میان حیوانات زوج‌سم مانند گاوها، گوسفندان و بز‌ها شایع است.

این بیماری که به نام «بیماری دهان و پا» نیز شناخته می‌شود، از طریق ویروسی به نام آفتوویروس (aphthovirus) منتقل می‌شود.

عامل بیماری ابتدا با ایجاد تب شدید در حیوانات آغاز می‌شود و در ادامه، باعث تشکیل تاول‌هایی در دهان و پا‌های آنها می‌شود.