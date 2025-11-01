

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مرحله اصلی مسابقات اسنوکر قهرمانی بین المللی (International Championship) ۲۰۲۵ که یک رویداد رنکینگ در تقویم مسابقات تور اصلی جهانی اسنوکر حرفه‌ای‌ها محسوب میشود از تاریخ ۹ – ۲ نوامبر ۲۰۲۵ (۱۸ – ۱۱ آبان ۱۴۰۴) در مرکز ملی تناسب اندام اس ان سی (SNC National Fitness Center) شهر نانجینگ کشور چین برگزار خواهد شد و حسین وفایی نماینده شایسته اسنوکر حرفه‌ای کشورمان به عنوان تنها نماینده راه یافته به مرحله اصلی در این مسابقات حضور خواهد داشت.

حسین وفایی در مرحله انتخابی یا مقدماتی همین مسابقات که پیش از این در شهر شفیلد – انگلستان برگزار گردید با شکست دادن حریف خود فرگال کوئین از ایرلند شمالی در دور دوم مسابقات انتخابی با نتیجه ۶ بر ۱ جواز حضور در دور دوم مرحله اصلی این مسابقات (Last ۶۴) را در کشور چین بدست آورد.

دیگر نماینده ارزنده اسنوکر حرفه‌ای کشورمان امیر سرخوش نیز در مرحله انتخابی یا مقدماتی همین مسابقات که پیش از این در شهر شفیلد – انگلستان برگزار گردید با قبول شکست در مقابل نماینده انگلیس در دور دوم مسابقات انتخابی با نتیجه ۶ بر ۰ از راهیابی به دور دوم مرحله اصلی این مسابقات (Last ۶۴) در کشور چین بازماند.

حسین وفایی در اولین مسابقه خود در دور دوم مرحله اصلی این مسابقات دوشنبه ۳ نوامبر ۲۰۲۵ (۱۲ آبان ۱۴۰۴) راس ساعت ۵ صبح به وقت ایران در مقابل رایان دی از کشور ولز قرار خواهد گرفت و در صورت پیروزی بر حریف قدرتمند ولزی خود در دور سوم مرحله اصلی این مسابقات (Last ۳۲) به مصاف برنده بازی دور دوم ما بین الیور لاینز از انگلیس و جان هیگینز از اسکاتلند خواهد رفت.

از بزرگترین اتفاقات قبل از شروع این مسابقات رنکینگ انصراف بازیکنانی همچون مارک ویلیامز، علی کارتر، سم کریگی، کن دوهرتی و دیوید گیلبرت از مسابقات قهرمانی بین‌المللی در چین بود. ویلیامز به دلیل بیماری انصراف داده و حریفش آنتونی مک‌گیل به جمع ۳۲ نفر پایانی راه پیدا می‌کند. دوهرتی به دلیل بیماری انصراف داده و حریفش نیل رابرتسون به جمع ۳۲ نفر پایانی راه پیدا می‌کند. کریگی به دلایل پزشکی انصراف داده و حریفش جیمی رابرتسون به جمع ۳۲ نفر پایانی راه پیدا می‌کند. کارتر به دلایل شخصی انصراف داده و حریفش آرون هیل به جمع ۳۲ نفر پایانی راه پیدا می‌کند. گیلبرت به دلایل شخصی انصراف داده و حریفش، تپچایا اون نو یا ژو جیاروی، به جمع ۳۲ نفر پایانی راه پیدا می‌کند.

جوایز نقدی این مسابقات به شرح ذیل می‌باشد:

قهرمان – ۱۷۵۰۰۰ پوند انگلیس

نایب قهرمان – ۷۵۰۰۰ پوند انگلیس

بازندگان دو دیدار نیمه نهایی – هر کدام ۳۳۰۰۰ پوند انگلیس

بازندگان مرحله یک چهارم نهایی – هر کدام ۲۲۰۰۰ پوند انگلیس

بازندگان دور چهارم – هر کدام ۱۴۰۰۰ پوند انگلیس

بازندگان دور سوم – هر کدام ۹۰۰۰ پوند انگلیس

بازندگان دور دوم – هر کدام ۵۰۰۰ پوند انگلیس

دینگ جونهوی چینی مدافع عنوان قهرمانی این مسابقات و قهرمان سال ۲۰۲۴ این مسابقات است که موفق شد در دیدار نهایی این مسابقات در سال ۲۰۲۴ با نتیجه ۱۰ بر ۷ کریس ویکلین انگلیسی را شکست دهد و قهرمان شود.