بررسی احکام مردمی سازی اقتصاد و سیاست‌های بانکی در برنامه هفتم

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: این کمیسیون در جلسه‌ای با حضور رئیس‌کل بانک مرکزی، رئیس سازمان برنامه‌ و بودجه، وزیر اقتصاد، روند اجرای احکام مرتبط با مردمی‌سازی اقتصاد، سیاست‌های پولی و بانکی در سال نخست برنامه هفتم را بررسی کرد.