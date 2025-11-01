پخش زنده
مدیر منابع آب شهرستان آستانه اشرفیه هکتار از رفع تصرف ۳ هکتار از زهکش محسن آباد بخش کیاشهر خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان، افشین جارچی با اشاره به حفظ حقوقبیتالمال و آزادسازی حریم و بستر رودخانهها، انهار و کانالها و برکههای طبیعی گفت: با همکاری گروه گشت و بازرسی و پیگیریهای حقوقی صورت گرفته و کارشناسان فنی اداره، ۸۶ مورد از تصرفات زهکش محسنآباد از توابع بخش کیاشهر به مساحت ۳ هکتار شناسایی و رفع تصرف شد.
وی افزود: کارشناسان میگویند این مقدار زمین در همین منطقه به قیمت ۱۵ میلیارد تومان خرید و فروش میشود.