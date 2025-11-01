پخش زنده
معاون توانبخشی بهزیستی استان از کسب رتبه دوم گروه تئاتر استان همدان در جشنوارهی تئاتر معلولان منطقهی غرب کشور شهر مریوان خبرداد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، قادری گفت: جشنوارهی تئاتر معلولان منطقهی غرب کشور در مریوان با شرکت ۷ استان ششم تا نهم آبان در مریوان برگزار شد و تنها گروه شرکت کننده از استان همدان با تئاتر شهر کوچولوترها به کارگردانی سید مهرداد کاووسی موفق به کسب رتبهی دوم شد.
وی افزود: ین گروه در جشنوارهی تئاتر فجر هم جزه گروههای برگزیده بود.
قادری افزود: جشنوارهی تئاتر زاگرس هم اسفند امسال در کردستان برگزار خواهد شد و فراخوان هفتهی گذشته منتشر شده و تاپایان هفتهی جاری فرصت برای ارسال آثار وجود دارد و از شرکت کنندگان استان همدان حمایت مالی میکنیم.
در استان همدان ۵ گروه نمایشی در زمینهی تئاتر معلولان فعال هستند.