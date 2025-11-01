مانور عملیات زمستانی با هدف آمادگی هرچه بیشتر نیرو‌های عملیاتی و ارزیابی تجهیزات و ماشین‌آلات برف‌روبی در فرودگاه اردبیل برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل در این مانور که با حضور سرپرست فرودگاه‌های استان اردبیل، معاون عملیات هوانوردی، مسئول حراست، رئیس اداره ایمنی و آتش‌نشانی وهدایت زمینی هواپیماو شرکت‌های هواپیمایی ایران ایر و نورریزان ماهان انجام گرفت، سناریو‌های مختلف مرتبط با شرایط جوی سرد و برفی مورد بررسی و تمرین قرار گرفت.

هدف از برگزاری این مانور، افزایش سطح آمادگی کارکنان، هماهنگی بین واحد‌های مختلف عملیاتی، و اطمینان از عملکرد صحیح تجهیزات زمستانی از جمله ماشین‌های برف‌روب، برفخور و خودرو‌های پشتیبانی بود.

در جریان این تمرین، نحوه واکنش سریع نیرو‌ها در مواجهه با بارش برف سنگین، عملیات پاکسازی باند و تاکسی‌وی‌ها، و مدیریت تردد ایمن هواپیما‌ها در شرایط دید محدود مورد ارزیابی قرار گرفت.

سرپرست فرودگاه‌های استان اردبیل در حاشیه این مانور، با تأکید بر اهمیت آمادگی در فصل سرما اظهار داشت:

«با توجه به شرایط خاص اقلیمی اردبیل، برگزاری مانور‌های منظم زمستانی نقش مهمی در حفظ ایمنی پرواز‌ها و استمرار عملیات هوایی در فصول سرد سال دارد.»

این مانور با همکاری و مشارکت تمامی واحد‌های مرتبط فرودگاهی با موفقیت برگزار و نقاط قوت و نیاز‌های بهبود برای اجرای بهتر عملیات در شرایط واقعی بررسی و ثبت گردید.