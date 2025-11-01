پخش زنده
در مراسمی ۲۰ طلبه برتر حوزه علمیه بیرجند تجلیل شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، نماینده ولیفقیه در خراسان جنوبی در این مراسم در مراسم تجلیل از طلاب برتر حوزههای علمیه بیرجند با اشاره به اهمیت علم و جایگاه طلاب در جامعه گفت: امروز حوزههای علمیه باید در سطح بینالمللی نقشآفرینی کنند و حضور مؤثر روحانیت در عرصههای مختلف یک ضرورت است.
آیت الله عبادی افزود: یکی از اهداف استعمار در دوران گذشته، حذف روحانیت و تضعیف حوزههای علمیه بود، اما بهبرکت انقلاب اسلامی ایران، طلاب و روحانیت امروز سخن و پیام روشنی برای ملتهای آزاده جهان دارند و رسالت آنان ارزشمند و سرنوشتساز است.
به گفته وی امروز به برکت نظام اسلامی، ملتهای آزاده جهان در برابر ظلم ایستادهاند و نهضت بیداری اسلامی به کشورهای غربی نیز رسوخ کرده است.