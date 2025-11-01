سفر «روستا دوستا» به روستای تکیه در استان همدان، برنامه طنز و نمایشی «بیمارستان صبا» از شبکه رادیویی صبا و فیلم «مرد خرسی» از شبکه نمایش تقدیم علاقه مندان می‌شود.

نگاهی به برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، برنامه «روستا دوستا» روز شنبه ۱۰ آبان همراه شنوندگان به یکی از روستا‌های کمتر شناخته‌شده استان همدان می‌رود تا با طبیعت، فرهنگ و زندگی مردم آن آشنا شود؛ این هفته مقصد «روستای تکیه» در شهرستان رزن است.

روستای تکیه در دهستان رزن و بخش مرکزی این شهرستان قرار دارد. این روستا به دلیل موقعیت جغرافیایی در دامنه جنگل‌های اطراف و دارا بودن طبیعتی بکر و هوایی دلپذیر، گزینه‌ای مناسب برای سفر کوتاه از محیط شهری به شمار می‌آید.

در این قسمت از برنامه، شنوندگان با زندگی روزمره اهالی تکیه، زبان و فرهنگ ترکی (آذری) مردم منطقه، و طبیعت اطراف که جنگل و فضای سبز آن را شکل داده‌اند، آشنا خواهند شد.

همچنین بخش‌هایی از برنامه به گفت‌و‌گو با اهالی می‌پردازد تا دیدی واقعی‌تر از مهمان‌نوازی، سنت‌ها و ظرفیت‌های گردشگری این روستا به مخاطب ارائه دهد.

از جاذبه‌های روستا میتوان به طبیعت جنگلی در اطراف، هوای مطبوع تابستانی این منطقه و موقعیت مناسب آن در فاصله کوتاه از مرکز شهرستان اشاره کرد؛ این ویژگی‌ها باعث شده تا روستای تکیه به عنوان مقصدی ایده‌آل برای تجربه آرامش در دل طبیعت تبدیل شود.

برنامه «روستا دوستا» به تهیه‌کنندگی نازنین حاج‌سیف‌الله و اجرای مهدی پر، روز شنبه ساعت ۱۵ از رادیو صبا پخش خواهد شد.

برنامه «بیمارستان صبا»

برنامه طنز و نمایشی «بیمارستان صبا» در تازه‌ترین قسمت خود با موضوع سلامت روان به روی آنتن می‌رود.

این برنامه تلاش می‌کند با نگاهی شاد، آموزشی و صمیمی، اهمیت مراقبت از ذهن و احساس را در کنار سلامت جسمی یادآوری کند.

برنامه «بیمارستان صبا» که روز شنبه ۱۰ آبان از رادیو صبا پخش می‌شود، در قالب موقعیت‌های طنز و گفت‌و‌گو‌های نمایشی میان بیماران و پزشکان، به سراغ موضوعی که این روز‌ها بیش از هر زمان دیگری مورد توجه است؛ یعنی سلامت روان و حال خوب در زندگی روزمره می رود.

سلامت روان، یکی از ارکان اصلی تندرستی است که به گفته کارشناسان، همان‌قدر که بدن به تغذیه و خواب کافی نیاز دارد، ذهن و احساس انسان نیز به آرامش، ارتباط سالم و تفکر مثبت محتاج است.

فشار‌های کاری، مشکلات اقتصادی، تغییرات اجتماعی و سرعت بالای زندگی شهری، باعث شده بسیاری از افراد دچار اضطراب، خستگی ذهنی و بی‌حوصلگی شوند.

توجه به سلامت روان ، نه فقط به معنای دوری از بیماری‌های روحی، بلکه نشانه‌ای از آگاهی و مراقبت از خود است.

در این قسمت از «بیمارستان صبا»، شنوندگان در فضایی شاد و نمایشی، با توصیه‌هایی ساده، اما کاربردی درباره کنترل استرس، افزایش امید، مدیریت خشم و تقویت انگیزه آشنا می‌شوند.

شخصیت‌های شیرین و متفاوت برنامه، هر یک با دردسر‌های ذهنی و فکری خاص خود به بیمارستان می‌آیند و در خلال ماجرا‌هایی طنزآمیز، نسخه‌هایی برای حال بهتر دریافت می‌کنند.

این برنامه تلاش دارد با زبان طنز و موقعیت‌های خلاقانه، موضوعی جدی و انسانی را به شکلی ملموس برای مردم بیان کند و یادآور شود که گاهی یک لبخند، گفت‌وگویی صمیمی یا لحظه‌ای استراحت، می‌تواند همان نسخه ساده‌ای باشد که ذهن ما به آن نیاز دارد.

«بیمارستان صبا» از جمله برنامه‌های پرمخاطب رادیو صباست که با ترکیب خنده، آموزش و آگاهی، به سلامت عمومی جامعه از زاویه‌ای متفاوت می‌پردازد.

این برنامه به تهیه‌کنندگی و اجرای وحید کمالی‌زاده، روز‌های شنبه، دوشنبه و چهارشنبه ساعت ۱۶ از رادیو صبا پخش می‌شود.

فیلم «مرد خرسی»

شبکه نمایش فیلم «مرد خرسی» محصول ۲۰۲۳ کره جنوبی را روی آنتن می‌برد. این فیلم با داستانی پرتعلیق و فضایی رمزآلود، تجربه‌ای متفاوت برای علاقه‌مندان سینمای کره رقم می‌زند.

«مرد خرسی» به کارگردانی پارک سونگ -کوانگ شنبه ۱۰ آبان ساعت ۲۳ روانه آنتن می‌شود.

این فیلم داستان مردی است که زمانی خرس بود و با خوردن سیر و ماگ به مدت ۱۰۰ روز انسان شد.

یک روز بعد از بازنشستگی به عنوان یک پلیس، یک تروریست ویروس مرگبار را می‌آورد و او دقیقاً شبیه مرد خرسی است و.....

بازیگرانی، چون پارک سونگ-وونگ، یی-کیونگ لی، و یئوم هی-ران در آن حضور دارند.