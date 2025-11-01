پخش زنده
پلیس فتا خوزستان گفت: پیامک دریافت جایزه فروشگاه اتکا حاوی لینک جعلی، دام جدید کلاهبرداران است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرهنگ کارآگاه علی حسینی اظهار کرد: طی روزهای اخیر پیام دریافت جایزه در مسابقه فروشگاه اتکا برای هموطنان در حال ارسال است.
وی افزود: لینکهای ارسال شده در این پیامها، کاربران را به سایتی جعلی هدایت کرده و با وعده دریافت جایزه، از آنان میخواهند همین لینک را برای سایرین ارسال کنند.
سرهنگ حسینی به کاربران توصیه کرد: به هیچ وجه وارد لینکهای ناشناس نشده و هیچگونه اطلاعاتی به اشتراک نگذارید*. همچنین *از ارسال این پیامها به اشخاص دیگر خودداری کنید.