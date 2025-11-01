سرمربی تیم فوتسال دختران نوجوان کشورمان گفت: این موفقیت نتیجه ایمان، تعصب و تلاش بی‌وقفه بازیکنان است و خوشحالم که توانستیم مردم کشورمان شاد کنیم.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما فاطمه شریف، سرمربی تیم ملی فوتسال دختران نوجوان پس از قهرمانی در بازی‌های آسیایی جوانان بحرین گفت: ما هیچ شناختی از رقبایمان نداشتیم و همین موضوع کار را برای ما سخت کرده بود. اما هرچه جلوتر رفتیم، شناخت‌مان از حریفان بیشتر شد و توانستیم آنالیز بهتری انجام دهیم و در هر بازی بهترین نتیجه را کسب کنیم.

فشردگی مسابقات بزرگ‌ترین چالش ما بود

شریف با اشاره به فشار بالای مسابقات افزود: فکر می‌کنم بزرگ‌ترین رقیب ما در این مسابقات، فشردگی بازی‌ها بود؛ چون در طول هفت روز، شش مسابقه برگزار کردیم و این برای بازیکنانی که ۱۵ و ۱۶ ساله بودند، واقعا سنگین بود. با این حال خدا را شکر توانستیم در هر بازی با برنامه و پلنی که داشتیم، و با آنالیزی که از تیم‌ها انجام داده بودیم، به نتایج دلخواهمان برسیم.

قهرمانی حاصل غیرت، تعصب و اتحاد بود

وی در ادامه گفت: این موفقیت حاصل غیرت، تعصب و تلاش بازیکنان، همدلی و اتحاد میان آنها، زحمات کادر فنی، مدیریتی و پزشکی تیم، و همچنین حمایت فدراسیون فوتبال، کمیته المپیک و رسانه‌ها بود. همه این عوامل دست‌به‌دست هم داد تا تیم بتواند به مقام قهرمانی برسد. خوشبختانه این قهرمانی بازتاب بسیار خوبی در سطح کشور داشت و توانست مردم ایران را شاد کند.

درخواست برای تداوم حمایت از تیم نوجوانان

سرمربی تیم ملی فوتسال دختران نوجوان با تأکید بر اهمیت استمرار حمایت‌ها بیان کرد: امیدوارم حمایت فدراسیون از این تیم تداوم داشته باشد و بتوانیم اردو‌های منظمی را برگزار کنیم. یکی از خواسته‌های من از مسئولان فدراسیون فوتبال این است که با توجه به اینکه تیم بزرگسال ما ان‌شاءالله تا اواسط آذر درگیر مسابقات جام جهانی فوتسال است، برای مسابقات کافا که معمولا بهمن‌ماه برگزار می‌شود، همین تیم نوجوانان اعزام شود.

حضور در مسابقات کافا، فرصت مناسبی برای تداوم آمادگی تیم است

شریف در پایان افزود: با توجه به اینکه سطح مسابقات کافا خیلی بالا نیست و این تیم در حال حاضر رقابت دیگری پیش‌رو ندارد، حضور در این تورنمنت می‌تواند فرصت بسیار خوبی باشد تا بازیکنان در شرایط مسابقه باقی بمانند، تجربه‌شان افزایش یابد و برای مسابقات سنگال در سال آینده آماده‌تر شوند. علاوه بر این، حضور در کافا می‌تواند به روند پشتوانه‌سازی تیم ملی بزرگسال نیز کمک کند.