به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، حوادث رانندگی در جاده‌های استان سمنان در هفته‌ای که گذشت، یک کشته و ۳۲ مصدوم بر جای گذاشت.

برخورد با نیوجرسی پژو ۴۰۵ تاکسی در کیلومتر ۶۸ محور دامغان به سمنان ۴ مصدوم ، واژگونی کامیون بنز در کیلومتر ۳۲ محور آرادان به سرخه یک مصدوم ، واژگونی پراید در کیلومتر ۲۰ محور میامی به سبزوار ۳ مصدوم ، برخورد پژوپارس با تپه در کیلومتر یک محور گرمسار به ایوانکی ۲ مصدوم ، واژگونی پراید در کیلومتر ۸۴ محور سمنان به دامغان ۳ مصدوم ، تصادف پراید و پژو ۲۰۶ در کیلومتر ۲۹ محور دامغان به گلوگاه ۲ مصدوم ، تصادف موتورسیکلت و سمند در کیلومتر ۲۴ محور شاهرود به آزادشهر ۲ مصدوم ، انحراف از جاده فونیکس در کیلومتر ۵۵ محور میامی به سبزوار ۵ مصدوم ، واژگونی پراید در کیلومتر ۱۵ محور میامی به سبزوار یک کشته و ۳ مصدوم ، تصادف زنجیره‌ای سه خودرو (ال نود، سمند وتریلی) در کیلومتر ۲۵ محور سمنان به فیروزکوه ۷ مصدوم بر جای گذاشت .