به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، فرمانده انتظامی شهرستان قائم شهر از شناسایی و دستگیری سه سارق سابقه‌دار در قائم شهر خبر داد و اعلام کرد: در این عملیات بیش از ۲۰ فقره سرقت از اماکن خصوصی کشف شد.

سرهنگ نبوی افزود: در پی وقوع چند فقره سرقت در حوزه پاسگاه بالاتجن و به منظور ارتقای امنیت اجتماعی، طرح شناسایی و دستگیری سارقان اماکن خصوصی در دستور کار پلیس قرار گرفت.

وی تصریح کرد: در جریان تحقیقات تخصصی و فنی مأموران پلیس آگاهی، یکی از سارقان سابقه‌دار شناسایی و دستگیر شد. این متهم پس از بازجویی و اعتراف به همدستی با دو نفر دیگر، مأموران را از محل اختفای آنان مطلع کرد.

فرمانده انتظامی قائم شهر تصریح کرد: با هماهنگی قضایی و در عملیات‌های جداگانه، دو سارق دیگر نیز در مخفیگاه‌هایشان دستگیر شدند. در بازرسی از این مکان‌ها، مقادیر قابل توجهی اموال مسروقه کشف و توقیف شد.

سرهنگ نبوی خاطرنشان کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.