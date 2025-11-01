نیکوکار یزدی به همراه خواهرش، در سالروز تولد پدرِ مرحومشان، هزینه جشن را صرف آزادی یک زندانی غیرعمد کردند و یاد او را با بخشش زنده نگه داشتند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، حسن نجفی و ایران نجفی، خواهر و برادر نیکوکار یزدی، با همراهی برادران حائری‌زاده از هنرمندان عرصه نمایش استان یزد، با حضور در دفتر ستاد مردمی دیه، در سالروز تولد پدرِ مرحومشان، مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال را برای مشارکت در آزادی یک زندانی غیرعمد اهدا کردند تا با این اقدام خیر، یاد پدرشان را به نیکی زنده نگه دارند و چراغ امیدی در دل خانواده‌ای دیگر روشن شود.

این دو نیکوکار یزدی در خصوص این اقدام خداپسندانه گفتند: ما هر ساله در چنین روزی برای پدرمان، علی بمان نجفی هدش، جشن تولد می‌گرفتیم و اعضای خانواده را گرد هم می‌آوردیم، اما امسال که پدرمان در میان ما نیست، تصمیم گرفتیم هزینه آن را صرف آزادی یک زندانی غیرعمد کنیم تا به یاد او، دلِ خانواده‌ای دیگر شاد شود.

محمدعلی شاه‌حسینی، مدیر نمایندگی ستاد مردمی دیه استان یزد، ضمن قدردانی از این اقدام انسان‌دوستانه و زیبا گفت: اقدام این خواهر و برادر نیک‌اندیش، جلوه‌ای از فرهنگ نوع‌دوستی مردم یزد است؛ فرهنگی که حتی در غم فقدان، دست دیگری را برای رهایی می‌گیرد؛ و چه یادبودی شریف‌تر از آنکه نام یک پدر مهربان با رهایی انسانی دیگر پیوند بخورد.

گفتنی است چند ماهی است پویش «تولدِ آزادی» به همت ستاد مردمی دیه استان یزد و با همکاری ویژه‌ی برادران حائری‌زاده ـ هنرمندان محبوب نمایش استان ـ در حال اجراست؛ پویشی که متولدین هر ماه را دعوت می‌کند به جای برگزاری جشن‌های پرهزینه، در آزادی زندانیان جرایم غیرعمد سهیم شوند.