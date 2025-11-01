یک شرکت پخش و توزیع دارو در استان البرز به پرداخت ۶ میلیارد ریال جزای نقدی به‌دلیل تخلف در زمینه نگهداری و توزیع دارو محکوم شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز ، مدیر کل تعزیرات حکومتی استان البرز گفت: پرونده قاچاق انواع داروی ایرانی به ارزش یک میلیارد و ۹۰۰ میلیون ریال در شعبه دهم بدوی و ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی کرج مورد رسیدگی قرار گرفت.

سلیمان رزاقی افزود: با توجه به مستندات موجود در پرونده، وجود دارو‌های فاقد لیبل در انبار، رعایت نکردن زنجیره سرد در نگهداری و توزیع دارو‌های یخچالی و نیز مغایرت موجودی کالا‌های سلامت‌محور با سامانه «تی‌تک» محرز شناخته شد.

وی خاطرنشان کرد: شعبه رسیدگی‌کننده با توجه به احراز تخلف، علاوه بر ضبط دارو‌های غیرمجاز کشف‌شده، متخلفان را به پرداخت یک میلیارد و ۹۰۰ میلیون ریال و شرکت متخلف را نیز به پرداخت چهار میلیارد ریال جزای نقدی محکوم کرد که در مجموع میزان محکومیت به پنج میلیارد و ۹۰۰ میلیون ریال می‌رسد.

رزاقی گفت: این تخلف در پی بازرسی کارشناسان معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی البرز از انبار شرکت پخش و توزیع دارو کشف و گزارش آن برای رسیدگی به اداره کل تعزیرات حکومتی ارسال شد.