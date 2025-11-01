پخش زنده
امروز: -
موقوفات آذربایجانغربی امسال ۶۸ میلیارد تومان درآمد داشتهاند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ مدیرکل اوقاف و امور خیریه آذربایجانغربی با اشاره به افزایش ۶۸ میلیارد تومانی درآمد موقوفات استان در سالجاری گفت: با این میزان افزایش درآمد موقوفات استان به ۱۰۴ میلیارد تومان رسیده که نشاندهنده رشد ۵۲ درصدی است.
حجتالاسلام ناصرجوانبخت افزود: یکی از برنامههای مهم در دست اجرا، طرح کاداستر و جیآیاس است که تاکنون بیش از ۲۵ هزار هکتار از اراضی موقوفه مکانیابی و اطلاعات آن ثبت شده و پیشبینی میشود این رقم تا پایان سال به بیش از ۳۰ هزار و ۴۰۰ هکتار برسد.
حجتالاسلام جوانبخت، همچنین به افتتاح مرحله دوم گلخانه هیدروپونیک اوقاف اشاره کرد و گفت: این طرح با هدف افزایش بهرهوری اقتصادی از موقوفات و ایجاد اشتغال پایدار، در ماه جاری با حضور مسئولان سازمان اوقاف و استاندار آذربایجانغربی به بهرهبرداری میرسد.
وی، با اشاره به اجرای برنامههای فرهنگی سالجاری افزود: از جمله این برنامهها میتوان به "طرح آرامش بهاری" در ایام نوروز، "همایش احلی منالعسل" درمحرم، طرح "بصیرت عاشورایی" با توزیع ۳۲ هزار پرس غذای گرم و برگزاری چهل و هشتمین دوره مسابقات قرآن کریم با حضور یکهزار و ۳۶۱ نفر اشاره کرد.
حجتالاسلام جوانبخت تصریح کرد: امسال دو هزار و ۵۷۰ رقبه سنددار شدند و با احتساب آنها تاکنون ۹۵ درصد موقوفات استان دارای سند رسمی هستند.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه آذربایجانغربی اضافه کرد: در سطح استان، ۳۷ هزار و ۳۹۴ رقبه متصرفی منفعتی با درآمد ۶۶ میلیارد تومان، هفت هزار رقبه غیرمتصرفی با درآمد ۹ میلیارد و ۸۷۳ میلیون تومان و چهار هزار رقبه انتفاعی وجود دارد.