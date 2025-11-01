به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی؛ سیدعلی میرکریمی گفت: آماده‌سازی این میزان زمین در شهر‌های بجنورد، شیروان، اسفراین، جاجرم، گرمه و فاروج گامی موثر در تحقق سیاست‌های جمعیتی کشور و رونق ساخت‌وساز خانوارمحور به شمار می‌رود.

وی افزود: واگذاری این اراضی ویژه مشمولان قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در شهر‌های مختلف استان انجام می‌شود و این اقدام در راستای سیاست دولت مردمی برای حمایت از تشکیل خانواده، فرزندآوری و تامین زمین مناسب جهت ساخت مسکن خانوار‌های جوان است.

مدیرکل راه و شهرسازی خراسان شمالی با بیان اینکه استان از مناطق پیشرو در اجرای هم‌زمان نهضت ملی مسکن به شمار می‌رود، ادامه داد: در بخش مهمی از اراضی طرح جوانی جمعیت، از جمله در سایت گلستان شهر بجنورد، تاکنون اسناد رسمی یک‌هزار و ۲۶۰ قطعه زمین صادر شده و بیش از ۹۰ درصد این اراضی به خانواده‌های مشمول طرح اختصاص یافته است.

وی یادآور شد: روند تحویل و واگذاری زمین در شهرستان‌ها با هماهنگی اداره‌کل ثبت اسناد و املاک، شهرداری‌ها و دستگاه‌های خدمات‌رسان به‌صورت منظم پیگیری می‌شود و اکنون در شهر‌های جاجرم و گرمه، عملیات واگذاری به‌صورت میدانی آغاز شده است.

میرکریمی تاکید کرد: اجرای دقیق قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، علاوه بر افزایش امید و انگیزه میان خانواده‌های دارای فرزند، نقش قابل‌توجهی در رونق صنعت ساخت‌وساز، ایجاد اشتغال و به‌چرخش‌درآمدن اقتصاد استانی دارد که از اولویت‌های جدی وزارت راه و شهرسازی است.

وی در پایان از متقاضیان ثبت‌نامی سال ۱۴۰۰ خواست با مراجعه حضوری به معاونت املاک و حقوقی اداره‌کل راه و شهرسازی خراسان شمالی، نسبت به تکمیل مستندات و نهایی‌کردن فرآیند واگذاری زمین خود اقدام کنند.

براساس آیین‌نامه ماده ۴ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، به خانواده‌هایی که فرزند سوم به بعد آنها پس از ۲۴ مهر ۱۴۰۰ (تاریخ تصویب قانون) متولد شده باشد، در صورت واجد شرایط بودن زمین یا واحد مسکونی تعلق می‌گیرد.