با مشارکت بنیاد مسکن و کمیته امداد؛
پرداخت تسهیلات بلاعوض برای ساخت مسکن محرومان
مدیرکل کمیته امداد کهگیلویه و بویراحمد از پرداخت ۳۵۰ میلیون تومان تسهیلات بلاعوض از طرف کمیته امداد و بنیاد مسکن به مددجویان کمیته امداد خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد علیاصغر قلیپور با اشاره به ساخت مسکن برای افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره)، گفت: در بخشنامه جدید ابلاغی برای ساخت مسکن در شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر و روستاها ۲۰۰ میلیون تومان تسهیلات بلاعوض از طرف کمیته امداد، ۱۵۰ میلیون تومان بلاعوض از طرف بنیاد مسکن و ۴۰۰ میلیون تومان، تسهیلات کمبهره در قالب مسکن محرومین اعطا میشود.
وی افزود: در شهرهای بزرگ به خانوادههای تحت پوشش که بالای سه نفر باشند، ۲۰۰ میلیون تومان بلاعوض و ۴۰۰ میلیون تومان تسهیلات کمبهره پرداخت میشود.
مدیرکل کمیته امداد کهگیلویه و بویراحمد گفت: متراژ خانههای قابل ساخت بین ۵۵ تا ۶۰ متر است.
وی تصریح کرد: در مسکن محرومان هماکنون ۸۱۵ باب واحد مسکونی در حال ساخت داریم و ۸۰۰ نفر متقاضی مسکن شناسایی شده بدون زمین هستند.