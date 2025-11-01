مدیرکل کمیته امداد کهگیلویه و بویراحمد از پرداخت ۳۵۰ میلیون تومان تسهیلات بلاعوض از طرف کمیته امداد و بنیاد مسکن به مددجویان کمیته امداد خبر داد.

با مشارکت بنیاد مسکن و کمیته امداد؛

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد علی‌اصغر قلی‌پور با اشاره به ساخت مسکن برای افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره)، گفت: در بخشنامه جدید ابلاغی برای ساخت مسکن در شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر و روستاها ۲۰۰ میلیون تومان تسهیلات بلاعوض از طرف کمیته امداد، ۱۵۰ میلیون تومان بلاعوض از طرف بنیاد مسکن و ۴۰۰ میلیون تومان، تسهیلات کم‌بهره در قالب مسکن محرومین اعطا می‌شود.

وی افزود: در شهرهای بزرگ به خانواده‌های تحت پوشش که بالای سه نفر باشند، ۲۰۰ میلیون تومان بلاعوض و ۴۰۰ میلیون تومان تسهیلات کم‌بهره پرداخت می‌شود.

مدیرکل کمیته امداد کهگیلویه و بویراحمد گفت: متراژ خانه‌های قابل ساخت بین ۵۵ تا ۶۰ متر است.