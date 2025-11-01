با راه اندازی شهر لجستیک در استان تهران میان فرودگاه امام و شرکت راه آهن، این فرودگاه به شبکه ریلی متصل می‌شود.



به گزارش گروه حمل و نقل و گردشگری خبرگزاری صدا و سیما ، تفاهم‌نامه راه اندازی شهر لجستیک میان فرودگاه امام و شرکت راه آهن به منظور شناسایی توامان شهر فرودگاهی و بندر آپرین امضا شد.

هم افزایی فضای کسب و کار، تعامل طرفین در توسعه خدمات، تبادل فناوری و تجارب و اتصال ریلی شهر فرودگاهی، اهداف اصلی این تفاهم نامه است.

اعتبار این تفاهم‌نامه از تاریخ امضا و مبادله به مدت دو سال شمسی است که با موافقت کتبی طرفین اعتبار آن قابل تمدید خواهد بود.

همچنین با این تفاهم نامه، امکان بهره‌برداری شهر فرودگاهی از شبکه ریلی و مرکز آپرین از شبکه هوایی محقق می‌شود.

سرپرست شرکت شهر فرودگاهی امام با تاکید بر دیده شدن شهر فرودگاهی به عنوان جزء مهمی از شهر لجستیکی گفت: شرکت شهر فرودگاهی پتانسیل بزرگی برای جابه‌جایی بار و مسافر را دارد.

۱۵۰۰ هکتار منطقه آزاد و ۳۵۰۰ هکتار منطقه ویژه در فرودگاه امام (ره) داریم که ظرفیت بسیار خوب و بزرگی است.

رامین کاشف آذر با اشاره به اینکه تقویت کسب و کار‌های مرتبط با لجستیک و زنجیره تامین در فرودگاه و معطوف کردن درآمد‌ها و ظرفیت‌ها به بخش لجستیک از برنامه‌های ما می‌باشد، ­ افزود: بدون ایجاد شرکت‌های شخص ثالث در لجستیک نمی‌توانیم کار خاصی انجام دهیم و نیاز به زیر ساخت لازم در این بخش داریم. این زیرساخت در حجم زیادی در فرودگاه موجود است و به نظر می‌رسد شهر فرودگاهی باید به عنوان جز مهمی از شهر لجستیکی دیده شود.

وی تاکید کرد: با اتصال به ریل در این تفاهم‌نامه، تمام مشکلاتی که داریم برطرف خواهد شد و می‌توانیم بگوییم در کشور سیستمی داریم که فرودگاه، بندرخشک، جاده و ریل دارد و شرایط برای ایجاد لجستیک پیشرفته فراهم خواهد شد.

در ادامه مدیرعامل راه آهن با اشاره به دستیابی به ترانزیت ۴۰ میلیون تنی پیش بینی شده در برنامه هفتم توسعه گفت: با هماهنگی بین بخشی، تکمیل زیرساخت‌ها و مدیریت واحد محقق خواهد شد.

جبار علی ذاکری با بیان اینکه این تفاهم نامه در جهت افزایش میزان باری است که از طریق شبکه‌های ریلی و هوایی اتفاق می‌افتد، افزود: قطعا با هم افزایی بین مد‌های حمل ونقلی و ترکیب آنها با یکدیگر با راه اندازی شهر لجستیک، بین سه مد ریلی، هوایی و جاده هماهنگی ایجاد خواهد کرد.

وی با اشاره به اینکه اهمیت بار‌های بین المللی برما پوشیده نیست‌گفت: در حوزه ترانزیت، صادرات و واردات نیازمند حمل ونقل ترکیبی هستیم که بسته به مسافت، مبدا و مقصد نیازمند یکی از مد‌های حمل و نقلی است و طبیعتا هماهنگی بین مد‌ها کمک خواهد کرد تا در حداقل زمان و هزینه به بهترین شکل این حمل ونقل انجام شود.

ذاکری گفت: سال گذشته با اراده‌ای که شکل گرفت نشان داد که می‌شود ترانزیت را با یک هماهنگی اولیه افزایش داد و سال گذشته بار ترانزیتی کشور به ۲۰ میلیون تن رسید که حدود ۲.۵ میلیون تن ریلی، حدود ۱۷ میلیون تن جاده‌ای و مابقی هوایی بود.

این نشان می‌دهد که برای دستیابی به افق برنامه هفتم توسعه که ترانزیت ۴۰ میلیون تنی را پیش بینی کرده است نیازمند همکاری بین واحد‌ها و هماهنگی بخش‌های مختلف به جز مجموعه‌های فعال در بخش حمل و نقل و مدیریت واحد نیاز است. همچنین نیاز است زیرساخت‌ها نیز تکمیل شود.

وی افزود: شهر لجستیکی به عنوان یک منطقه آزاد مطرح می‌شود امیدواریم بتوانیم از بخش تسهیلاتی این مناطق بهره‌مند شویم و بتوانیم با یک افق مثبت کار را پیش ببریم و شاهد حذف ارتباطات زائد درون شهری و کاهش فشار بر زیرساخت‌های شهری باشیم.