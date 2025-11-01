پخش زنده
امروز: -
اجتماع مردمی یوم الله ۱۳ آبان با حضور مردم، دانشجویان، طلاب، فرهنگیان و دانش آموزان، سه شنبه ۱۳ آبان در نقاط مختلف فارس برپا میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ، اجتماع مردمی یوم الله ۱۳ آبان با حضور گسترده، مردم، دانشجویان، طلاب، فرهنگیان و دانش آموزان، سه شنبه ۱۳ آبان در نقاط مختلف فارس برپا میشود.
این مراسم در شیراز از ساعت ۹ صبح سه شنبه ۱۳ آبان در میدان شهدا جنب ارگ کریم خان زند برگزار میشود.
سخنران تجمع مردمی و بزرگداشت یوم الله ۱۳ آبان در شیراز ، سید اسمائیل حسینی عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز و نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی و سخنگوی کمیسیون مجلس شورای اسلامی است.