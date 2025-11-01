به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی حجت الاسلام و المسلمین سید رضا تقوی نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی در این مراسم با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی با بیان اینکه شهدای گرانقدر در میدان جنگ و رزم به معراج الهی راه می‌یابند و به مقام عند ربهم می‌رسند گفت: کلمات و جملات نمی‌توانند مقام شهدا را بیان کنند چرا که شهدا نزد خدا قرار می‌گیرند و روزی می خورند لذا مقام و مرتبت شهدا قابل وصف نیست.

رئیس سابق شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور افزود: شما مردم شهید پرور تبریز و تاریخ ارزشمندتان نشان داده‌اید همیشه به دنبال علما و بزرگان دین بودید و هر حرکتی که در این خطه انجام شده یک یا چند عالم پیشرو بوده است و شما در پیروی از علما حماسه آفریدید و نقش کارسازتان را با خون شهیدانتان در تاریخ ثبت کردید.

آیت الله محمدعلی قاضی طباطبایی، فرزند آیت الله حاج میرزا باقر در سال ۱۲۹۳ شمسی در تبریز متولد شد. این عالم مجاهد عمر خویش را در خدمت اسلام و نهضت اسلامی و مبارزه با رژیم منحوس ستمشاهی صرف کرد.

آیت الله قاضی طباطبایی پس از پیروزی انقلاب اسلامی، در مقام نمایندگی امام خمینی(ره) در آذربایجان و امامت جمعه تبریز به خدمات ارزنده خویش به اسلام ادامه داد و زحمات بسیاری را برای پیشبرد اهداف انقلاب اسلامی متحمل شد.

این عالم مبارز سر انجام در دهم آبان سال ۱۳۵۸ مصادف با عید قربان هنگامی که نماز مغرب و عشاء را در مسجد شعبان تبریز به جا آورد به دست گروهک تروریستی فرقان به شهادت رسید تا افتخار نخستین شهید محراب انقلاب اسلامی را از آن خود کند.

یکی از مشهورترین آثار او کتاب تحقیق درباره اول اربعین سید الشهداء است که در آن تلاش کرد با بیان اقوال مختلف و استنادات فراوان، بازگشت اهل بیت عصمت و طهارت(علیهم السلام) به کربلا را در روز اربعین اثبات کند.