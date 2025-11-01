پخش زنده
عضو هیات مدیره انجمن علمی روانپزشکان ایران گفت: تختهای روانپزشکی کودکان در کشور کافی نیست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ،دکتر محمدرضا شالبافان افزود: انواع آسیبها از جمله مصرف مواد، الکل و دخانیات بعضا به سنین پایین رسیده است.
وی گفت: تعداد تختهای روانپزشکی کودک و نوجوان در سطح کشور بسیار کمتر از نیاز است و در بعضی شهرها، به همین دلیل بالای ۸۰ تا ۹۰ درصد اشغال تخت وجود دارد.
عضو هیئت مدیره انجمن علمی روانپزشکان ایران اضافه کرد: تعداد فوقتخصصهای روانپزشکی کودک و نوجوان در سطح کشور نیز، بسیار کمتر از حد نیاز است؛ در برخی استانها و مناطق، هیچ فوقتخصص روانپزشکی کودک و نوجوان وجود ندارد.
دکتر شالبافان گفت: به سبب کمبود تختهای روانپزشکی کودکان و نوجوانان حلیل دادهها در زمینه میزان اختلالات روانپزشکی این گروه سنی قابل اطمینان نیست.
این روانپزشک افزود: شایعترین اختلال روانپزشکی در تمام گروههای سنی افسردگی است.