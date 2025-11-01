پخش زنده
مراسم رونمایی از کتاب «علاقهبَند مردم» درباره زندگی و سیره آیتالله سیدعلیمحمد علاقهبند، در یزد برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد ، مراسم رونمایی از کتاب «علاقهبَند مردم» درباره زندگی و سیره آیتالله سیدعلیمحمد علاقهبند، با حضور علاقهمندان در دبستان اسلامی رمضانی خیابان سلمان فارسی یزد برگزار شد.
نویسنده این اثر در حاشیه مراسم گفت: این کتاب روایتهایی از زندگی استاد اخلاق و عالم مردمدار آیتالله علاقهبند است که از دوستان، خانواده، همنشینان و همحجرههای ایشان جمعآوری شده است.
جهانآرا افزود: کتاب در ۱۱ فصل تدوین شده و از دوران کودکی ایشان آغاز و تا روایتهای کوتاه از سالهای مختلف زندگی پربرکت این عالم ربانی ادامه دارد و فصل پایانی نیز شامل نکتههای ناب و ماندگار از آیتالله علاقهبند است.
آیتالله علاقهبند، عالم شیعه یزدی، سال ۱۳۰۶ هجری شمسی در خانوادهای مذهبی در یزد متولد شد و از پنجسالگی در مکتبخانه قرآن آموخت و در سالهای بعد مراتب علمی را طی کرد و سالها نماز جماعت مسجد امیرچخماق به امامت او اقامه شد. وی ۱۱ آبان ۱۴۰۰ دار فانی را وداع گفت.
این مراسم به همت «حسینیه هنر» برگزار شد.